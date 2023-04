Giro 2023, étape 17 : le calme après et avant la tempête

Après deux étapes de grosses montagnes, les coureurs pourront légèrement souffler avec une étape de transition reliant Pergine Valsugana - Caorle sur 195 kilomètres.

L’étape ne présente pas de difficulté, c’est un long faux plat descendant qui emmènera le peloton au niveau de la mer. Le parcours alterne entre routes nationales, routes provinciales et routes urbaines. Deux sprints intermédiaires attendent les coureurs.

L’étape traverse d’abord la vallée de Valsugana jusqu’à la ville de Bassano del Grappa au kilomètre 76,2. Le parcours emprunte là une route nationale un court instant pour bifurquer ensuite sur les routes provinciales adjacentes, plus étroites et moins bien revêtues. Le premier sprint intermédiaire débute quelques kilomètres plus loin au kilomètre 83.

Après, les coureurs parcourront de longues plaines autour de Venise et de Trévise sur de longues routes droites et bien goudronnées, avec peu de virages. Les cyclistes atteindront la ville de Lido di Jesolo, en face de la cité des Doges, pour le deuxième sprint de l’épreuve, au kilomètre 165,7. Ils entreront dans des routes urbaines et longeront la mer jusqu’à la ligne d’arrivée.

À 23 kilomètres de la fin, l’étape passera sur un pont flottant, où la chaussée se rétrécit légèrement. La fin de la course se dispute sur des routes urbaines, avec quatre lignes droites. Les routes sont bien goudronnées et relativement larges. La dernière ligne droite offre 600 mètres aux coureurs pour s’arracher la victoire.