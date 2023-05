Giro 2023 – Des victoires à l’hécatombe : le rêve rose de Soudal Quick-Step s’est transformé en cauchemar

La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe mais cela n’a pas empêché Remco de perdre ses premières secondes lors de la huitième étape. Incapable de suivre Roglic dans la dernière bosse, il a finalement concédé quatorze secondes à l’arrivée. Si le principal intéressé se montrait plutôt confiant à l’issue de l’étape, expliquant avoir eu "un peu mal aux jambes", des questions sur sa récupération après les deux chutes ont commencé à se poser.

Et les réponses apportées par le second contre-la-montre individuel, le lendemain, n’ont pas spécialement rassuré. Oui, Evenepoel a remporté une nouvelle victoire d’étape mais seulement d’une petite seconde. De manière générale, les écarts avec ses rivaux étaient bien plus petits que lors du premier alors que ce chrono était plus long et qu’il avait effectué un départ canon. Marqué après l’étape et le maillot rose, Evenepoel était heureux de la victoire même s’il aurait aimé "prendre un peu plus de temps sur les autres".