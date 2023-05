Giro 2023 : de Filippo Ganna à Primoz Roglic, qui peut priver Remco Evenepoel du premier maillot rose sur le chrono ?

Mais, la concurrence sera de qualité. R.EV n’est pas le favori de cette première étape car Filippo Ganna risque, encore une fois, de venir contrarier les rouleurs belges. L’Italien va partir avec la grande pancarte dans le dos, et c’est assez logique. Ganna rêve de ce premier maillot rose alors qu’Evenepoel ambitionne, lui, le dernier, à Rome. Pour le leader de la Soudal Quick-Step, l’idée n’est certainement pas de s’encombrer avec le poids du leader de la course dès le premier jour. Le plan tactique parfait serait de prendre du temps sur tous ses adversaires au général, tout en ne réussissant pas à gagner cette première étape. Constat assez paradoxal mais bien réel.

Derrière Ganna, deux autres coureurs seront sans doute au rendez-vous de ce premier chrono. Primoz Roglic tout d’abord. Comme Remco, il se doit d’être en condition dès le premier jour. Dans le cas contraire, il pourrait perdre de précieuses secondes pour la suite de la course. Le Slovène sait y faire quand il s’agit de lutter contre le chrono, surtout sur un parcours comme celui-ci, avec quasiment 20 km à parcourir. Stefan Kung, ensuite, n’est pas un adversaire pour la victoire finale, mais il le sera pour les victoires d’étapes sur les chronos des étapes 1 et 9. Le Suisse de la Groupama-FDJ est toujours à l’heure dans ce rendez-vous. Mais malheureusement pour lui, il échoue très souvent à quelques secondes des victoires.

En outsiders, on peut encore pointer une série de coureurs comme Rohan Dennis, très irrégulier mais redoutable quand il est au top de sa forme. Une condition physique que tient Josef Cerny. L’équipier de Remco Evenepoel vient de gagner, il y a quelques jours, le prologue du Tour de Romandie. Outre Filippo Ganna, la formation INEOS Grenadiers possède deux autres coureurs qui apprécient le chrono : Geraint Thomas et Thymen Arensman. Autre duo au sein du Team UAE Emirates avec João Almeida et Brandon McNulty. Enfin, Lennard Kämna possède lui aussi quelques références dans l’exercice.

Sur papier, trois coureurs semblent réellement pouvoir priver Remco Evenepoel du premier maillot rose : Ganna, Roglic et Kung. Mais encore une fois, plus que la victoire d’étape, ce sont les écarts qui intéresseront surtout le champion du monde.