Giro 2023 : d’une grave blessure et un retour en amateur jusqu’au maillot rose : qui est Bruno Armirail le leader du Tour d'Italie?

Le cyclisme est un sport qui peut se montrer cruel par moments, mais qui peut également offrir aux coureurs de magnifiques émotions. Le parcours de Bruno Armirail en est un nouvel exemple. Le Français s’est offert, à 29 ans, le maillot rose de leader du Giro à l’issue de la 14e étape. Lui, l’équipier modèle qui a l’habitude de mener le peloton pour ses leaders. Une belle récompense pour un travailleur acharné qui a bien failli voir tout s’arrêter en 2015.

Alors qu’il venait de passer chez les professionnels en 2014 dans l’équipe cycliste de l’Armée de Terre et de remporter les championnats de France du contre-la-montre U23, l’année 2015 du Français va tourner au cauchemar. Percuté par une voiture lors d’un entraînement, Armirail est victime d’une triple fracture de la rotule. Il va lui falloir du temps pour s’en remettre et même repasser par la case amateur. Il va alors revenir à ses racines, du côté de Bagnères-de-Bigorre où il retourne aider ses parents à la ferme familiale.

Un travail de la terre qui a forgé son caractère. Armirail n’abdique pas, et en 2017 la formation Groupama-FDJ lui offre l’occasion de revenir dans le peloton professionnel. Il va alors arpenter les routes en tête de peloton, toujours là pour travailler pour ses leaders, à l’image d’un Tim Declercq chez Soudal – Quick Step. Les chronos lui donnent tout de même l’occasion de briller de temps en temps et aller chercher quelques tops 10 sur les grands tours (deux sur la Vuelta et un sur le Giro) mais surtout un maillot de champion de France du contre-la-montre, remporté en 2022.

L’Occitanais n’a toutefois pas l’habitude d’être sous le feu des projecteurs. Rouler pour aider ses leaders, ce n’est pas forcément une tâche ingrate pour lui, conscient de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. "Je n’ai pas les capacités d’être un leader, il faut être réaliste. En montagne, il va me manquer un petit peu, je grimpe bien, mais pour un autre, pas pour moi. Au sprint, je ne suis pas super bon. Je roule, mais bon, il y a meilleur que moi et je ne suis pas le gars qui frotte le mieux du peloton", expliquait-il à l’Equipe à l’issue de son échappée qui lui avait ramené le maillot rose lors de la 14e étape du Giro.

Ce maillot rose, c’est en quelque sorte la récompense de toutes ces années de travail dans l’ombre. Mais aussi une petite revanche par rapport à sa non-sélection sur le Tour de France 2022, qu’il avait très mal vécue. L’amertume est passée, l’anonymat aussi. S’il sait qu’il n’a pas les capacités de conserver la tunique rose jusqu’à Rome, le Français va entamer la troisième semaine en leader du Giro et donc profiter de la liesse des tifosi au passage de l’homme en rose.

Une parenthèse enchantée qui n’empêchera pas le natif de Bagnère-de-Bigorre de revenir à la ferme aider ses parents une fois le Tour d’Italie bouclé. "Ma mère est malade. Elle a une polyarthrite rhumatoïde. Du coup, il n’y a que mon père qui bosse sur l’exploitation, même si ma mère l’aide comme ça. C’est pour ça que je disais que c’est compliqué de vivre pour eux. Ils savent que pendant la saison, c’est plus difficile pour moi, mais ça arrive qu’il faille aller faire des prises de sang ou marquer les brebis pour aller à la montagne. Alors, j’y vais. Ce n’est pas une journée où je les aide qui va faire que je vais être plus fatigué. C’est comme ça", expliquait-il avec une grande modestie au quotidien l’Equipe.

Le maillot rose de Bruno Armirail, c’est en quelque sorte la juste récompense pour homme qui a toujours roulé pour les autres. Un équipier modèle qui a force de détermination a pu faire un pied de nez au destin et se relever d’une grave blessure. Repartir d’en bas pour mieux remonter, tout en gardant les pieds sur terre, ou plutôt dans la terre, celles des agriculteurs.