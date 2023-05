Giro 2023 : Continuer à rouler malgré une infection au Covid-19 ? Sven Erik Bystrom le fait

Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Rigoberto Uran notamment ont abandonné le Giro pour cause de Covid-19. Sven Erik Bystrom a été testé positif la première semaine mais a décidé de poursuivre l’aventure italienne.

Sven Erik Bystrom (Intermarché – Circus – Wanty) a été testé positif il y a quelques jours au Giro et présentait des symptômes bénins. Si le coureur de 31 ans a souffert sur les routes italiennes, il a décidé de continuer comme il l’explique sur le site d’Eurosport Norvège. "Mais maintenant, je me sens mieux et j’espère que le pire est passé. Les derniers jours ont été fatigants, c’était vraiment une question de survie."

Le coureur explique son choix de poursuivre l’aventure : "Si j’avais eu de la fièvre et que je me sentais mal, cela aurait été autre chose. Maintenant, je n’avais que des symptômes légers et j'étais fatigué, mais c’est normal à la fin d’une semaine dans un grand Tour."

Bystrom n’a pas non plus peur des dommages qui pourraient survenir. "Bien sûr, on ne sait jamais avec certitude, mais le Covid-19 n’est plus le même qu’il y a deux ans. Nous avons maintenant été vaccinés cinq fois."

Depuis, le coureur se sent mieux et espère même être compétitif : "J’espère concourir à nouveau pour une victoire d’étape ou dans une échappée. Si tout le monde rentrait chez lui avec un test positif, presque aucun coureur n’arriverait à Rome."