Giro 2023 : comment les bonifications sont-elles distribuées sur le Tour d’Italie ?

Du 6 au 28 mai, l’Italie accueille le monde du cyclisme pour un Giro 2023 qui s’annonce passionnant. En quête d’un deuxième grand tour à son palmarès après avoir glané la Vuelta l’année passée, Remco Evenepoel tentera de s’imposer dans la Botte. Mais attention à Primoz Roglic, également désireux de triompher dans le pays transalpin.

Mais avant le début des festivités, l’heure est à l’analyse du Tour, et notamment des bonifications de cette 106e édition du Tour d’Italie.

En plus des trois contre-la-montre, des bonifications sont attribuées après les étapes. Après chaque étape en ligne, 10, 6 et 4 secondes sont données aux trois premiers. Tandis que 3, 2 et 1 secondes sont accordées au trio de tête sur les sprints intermédiaires en cours d’étape.

Attention, un seul sprint intermédiaire (généralement le 2e de l'étape) accorde des bonifications chaque jour. Les étapes contre-la-montre ne distribuent aucun point bonus.

Des bonifications qui pourraient avoir leur pesant d’or. Au Tour de Catalogne, on a notamment vu qu’Evenepoel et Roglic se tenaient de très près, toute bonification pourrait donc avoir un gros impact sur le résultat final.