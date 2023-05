Giro 2023 : Buitrago s’impose en solitaire à Tre Cime di Lavaredo, Almeida perd une vingtaine de secondes sur Thomas et Roglic

L’étape reine de ce Giro n’a pas donné lieu à une grosse bagarre dans le groupe des favoris. Tout s’est joué dans les deux derniers kilomètres lorsque Roglic a attaqué avant d’être contré par Thomas. Le duo reprend une vingtaine de secondes à Almeida. Mais c’est le Colombien Buitrago qui s’est adjugé la victoire au sommet des Tre Cime di Lavaredo devant le malchanceux Gee qui termine deuxième pour la quatrième fois sur ce Tour d’Italie.

L’échappée met du temps à se dessiner mais ils sont finalement 15 à prendre le bon coup qui prend rapidement trois minutes d’avance sur le peloton.

Ben Healy tente de sortir dans la première ascension du jour, le Passo Campolongo, pour jouer sa dernière carte au classement de la montagne mais Thibaut Pinot se glisse à chaque fois dans sa roue et l’équipe INEOS Grenadiers roule pour rattraper les deux hommes, ne souhaitant pas laisser partir le Français, 7e au général.

Le groupe de 15 perd des éléments au fil des kilomètres alors que l’écart se stabilise autour des 8 minutes. Verona et Gee accélèrent dans le groupe de tête dans le Passo Giau, troisième montée du jour. Ils sont finalement cinq dans le groupe de tête puisque Buitrago, Cort et Hepburn les rejoignent. Mais dans la descente, des hommes reviennent de derrière et ils sont à nouveau 11 en tête.

Warbasse sort dans le Passo Tre Croci et creuse un petit trou. Buitrago, Cort et Gee font l’effort un peu plus loin pour recoller sur le trio de tête. Warbasse doit laisser filer mais est remplacé numériquement par Hepburn qui fait la jonction. Dans la petite descente avant la dernière montée, le groupe de tête se reforme à nouveau et est composé de 11 coureurs.

Mais ça ne dure pas longtemps, Hepburn accélère et est rejoint par Buitrago. Les inusables Gee et Cort reviennent sur le duo de tête et le Canadien s’envole même en solitaire dès le pied de la montée finale vers Tre Cime di Lavaredo. Buitrago s’accroche à quelques secondes et reprend Gee à 1,5km de l’arrivée avant de directement le déposer.

Dans le groupe des favoris, la bagarre ne se déclenche qu’à 2km de l’arrivée lorsque Roglic place une attaque mais Thomas et Almeida répondent présents. Arensman et Caruso reviennent également.

Santiago Buitrago ne craque pas et s’impose en solitaire sur l’étape reine de ce Giro au sommet des Tre Cime di Lavaredo. Derek Gee termine 2e pour la 4e fois dans ce Giro. Dans le groupe des favoris, Thomas accélère à 300m de la ligne et Roglic parvient à sauter dans la roue du Britannique avant de le dépasser sur la ligne et de lui reprendre trois secondes. Almeida coince comme la veille et perd une vingtaine de secondes.