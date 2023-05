Giro 2023 : Brandon McNulty vainqueur à Bergame, les favoris passifs, Armirail perd du temps mais reste en rose

A l’abri derrière leurs équipiers, les coureurs du classement général ont fui les projecteurs dès les premiers kilomètres, laissant le soin à dix-sept coureurs d’animer l’étape dès les premières ascensions. Ce joli groupe – avec des coureurs comme le Belge Laurens Huys, le Colombien Einer Rubio ou encore le Néerlandais Bauke Mollema – a avalé les montées du Valico di Valcava (8% sur plus de 11km), du Selvino (11,1km à 5,6% de moyenne), et de Miragolo San Salvatore (5,2km à 7%) plutôt compact avant de se présenter au pied de la Roncola alta (10km à 6,7%) dernière ascension répertoriée.

Le groupe d’échappés s’est alors disloqué alors que trois hommes Ben Healy, Brandon McNulty et Marco Frigo ont basculé séparés de quelques secondes. En tête, Healy a d’abord été revu par McNulty, puis par Frigo dans la plaine avant le passage à Bergame.

Dans l’ultime rampe vers les hauteurs de Bergame, Healy a tenté de décramponner ses adversaires mais McNulty est resté calé dans sa roue. Distancé de quelques mètres, Frigo est revenu sur les deux hommes et a lancé un long sprint à 400m de l’arrivée. Plus véloce, l’Américain a réglé ses deux compères au sprint pour décrocher la 6e victoire de sa carrière, la première dans un Grand Tour.

Plus de six minutes derrière eux, les prétendants au général ont tout même testé leur forme dans la dernière rampe vers Bergame. Joao Almeida, le plus actif, n’est pas vraiment parvenu à créer d’écarts. Seul le maillot rose Bruno Armirail a concédé 33 secondes, suffisant pour conserver sa tunique de leader.

Il faudra donc attendre la dernière semaine pour (peut-être) voir un semblant de bagarre pour le général. Les prétendants à la victoire finale disposeront de trois étapes de montagne et d’un contre-la-montre en côte pour se départager.