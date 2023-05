Giro 2023 – Avec deux abandons supplémentaires avant la 14e étape, le record peut-il être battu ?

Le Giro 2023 a encore perdu deux éléments ce samedi et comptabilise désormais 43 abandons, surpassant le total des dernières années avant le départ de la 14e étape.

Samuele Battistella (Astana), malade, et Stefan de Bod (EF Education-EasyPost), blessé après une chute vendredi, ne sont pas au départ de la 14e étape comme l’ont annoncé leurs équipes respectives. Alors que les abandons s’enchaînent, que ce soit pour cause de cas positif, d’une maladie ou d’une chute, le Giro a donc déjà vu 43 coureurs abandonner. Depuis 2012, ce total était le plus élevé et concernait l’édition 2020 selon les chiffres de Pro Cycling Stats.

Si on continue à ce rythme, autour de 64 coureurs ne devraient pas rejoindre Rome. Toutefois, ce total ne serait pas un record puisque l’édition 1997 (70) et 1995 (78) avaient connu plus d’abandons dans des années plutôt récentes. L’édition 1914 avait également été marquante avec 73 coureurs qui avaient abandonné, laissant seulement huit coureurs à l’arrivée dans un Giro qui ne comptaient que huit très longues étapes. En 1927, 186 coureurs avaient abandonné sur 266 dans un Tour également bien différent de ce que l’on a actuellement.

Malheureusement, même si ce record ne devrait pas être battu, l’édition 2023 restera tout de même dans l’histoire comme l’une des éditions récentes qui auront vu le plus de coureurs mettre un pied à terre avant la dernière étape.