Giro 2023 : ami d’Evenepoel, explosion retardée, qui est Arne Marit, le nouvel espoir du sprint belge ?

Sur les routes du Giro, Arne Marit a crevé l’écran ce dimanche en terminant quatrième du premier sprint de l’édition 2023. À 24 ans, le natif de Gammerages semble prêt à prendre son envol.

Quoi de mieux qu’un Grand Tour pour marquer les esprits ? Pas grand-chose en tout cas. Pour sa première étape d’une course de trois semaines, Arne Marit a fait fort. L’un des sprinteurs de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty a montré au monde son plein potentiel pour son plus grand bonheur. Selon ses propres dires, il était "proche" de gagner et aurait pu s’imposer s’il n’avait pas démarré son sprint trop tard.

Son directeur sportif, Valerio Piva, était du même avis comme il l’a expliqué à notre micro. "Il revient très bien de derrière donc il y avait la possibilité de réaliser un podium. Il ne fait que commencer, il avait montré de belles choses chez Sport Vlaanderen l’an passé. Il doit encore progresser mais terminer quatrième d’une étape d’un Grand Tour et être avec les top sprinteurs, c’est un bon signe. Il n’est pas encore au niveau des grands sprinteurs mais peut y arriver. Quand tu as quelqu’un pour aider, c’est toujours plus facile comme avec Laurenz Rex ce dimanche. En venant de derrière, il a encore su remonter grâce à son explosivité."