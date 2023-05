Giro 2023 : Almeida s’impose au sommet de Monte Bondone, Thomas reprend le rose, Roglic perd 25 secondes

Joao Almeida s’est imposé après avoir fait exploser tous ses rivaux à l’exception de Geraint Thomas dans la montée finale vers le Monte Bondone. Le Portugais a remporté la 16e étape mais le Britannique récupère le maillot rose de leader au courageux Bruno Armirail qui a dû baisser pavillon. Primoz Roglic a, lui, montré des signes de faiblesse et termine l’étape à 45 secondes du vainqueur.

La troisième semaine de ce Giro débute par une grosse étape de montagne avec pas moins de 5 ascensions, dont la montée finale vers le Monte Bondone avec de gros pourcentages dans sa dernière partie.

Un groupe de 17 coureurs parvient à sortir après quelques tentatives et est rejoint par un groupe de contre composé de 9 coureurs pour former un groupe de 26 qui prend rapidement de l’avance.

Ben Healy dispute les différents sprints de la montagne et récupère le maillot de meilleur grimpeur alors que Jonathan Milan qui s’était glissé dans l’échappée remporte le sprint du classement par points et conforte son maillot cyclamen avant de se relever dans la troisième ascension du jour.

Pronskiy et Scaroni, les deux Astana présents dans le groupe de tête, accélèrent dans cette troisième ascension de Matassone et prennent de l’avance sur le reste des échappés, dont le groupe perd quelques éléments. L’écart du duo de tête est de plus de six minutes sur le peloton au moment d’entamer la montée de Serrada, 4e ascension du jour.

Derrière, Haig imprime un gros tempo dès le pied et est relayé par Valentin Paret-Peintre qui roule pour son frère Aurélien, également présent dans l’échappée et qui pourrait se replacer au général. Dans le peloton, Jumbo-Visma prend les choses en main et fait également monter le rythme, mais ça ne dure qu’une partie de l’ascension. Le duo Astana est repris dans cette montée de la Serrada et Scaroni est décroché du groupe alors que Pronskiy parvient à s’accrocher.

Dans les premières pentes du Monte Bondone, Gee et Healy sont lâchés lorsque Verona et Zana accélèrent dans le groupe de tête et un groupe de six se forme alors que l’écart avec le groupe maillot rose est passé sous les trois minutes.

A 14km de l'arrivée, l’équipe UAE Emirates prend le relais et dicte le tempo en tête de ce qu’il reste du peloton. L’accélération de Jay Vine dans le peloton fait exploser Bruno Armirail. Le maillot rose s’accrochait courageusement mais doit laisser filer les favoris à un peu plus de 10km de l’arrivée. Almeida prend le relais et ils ne sont plus que six en tête et cinq lorsque Zana, dernier rescapé de l’échappée, est lâché après avoir travaillé pour son leader, Dunbar.

Almeida reprend la tête du groupe et est accompagné par Roglic, Kuss, Thomas et Dunbar. Le Portugais place une attaque à six kilomètres de l’arrivée et oblige Kuss à travailler pour Roglic mais le Slovène coince et Thomas lâche les deux Jumbo-Visma et Dunbar pour revenir sur Almeida.

Les deux hommes colaborent et se jouent la victoire au sprint au sommet du Monte Bondone. Le Portugais lance à 150m de la ligne et s'impose devant le Britannique. Roglic tente de limiter la casse mais coupe la ligne à 25 secondes du duo. Ilan Van Wilder termine sixième à 1:16 du vainqueur et on retrouve également Laurens De Plus dans le même groupe. Le coureur INEOS Grenadiers termine neuvième.