Giro 2023 : Ackermann remporte la 11e étape, Geoghegan Hart abandonne après une grosse chute

Victoire d’Ackermann ! L’Allemand remporté au sprint la 11e étape du Giro 2023 marqué par l’abandon de Tao Geoghegan Hart, troisième au classement général.

Après une journée dans des conditions météo très difficiles, le peloton avait un programme plus tranquille ce mercredi avec 219 kilomètres au programme entre Camaiore et Tortona. Comme la veille, plusieurs coureurs n’ont pas pris le départ. Parmi eux, quatre membres de l’équipe Soudal Quick-Step qui sont positifs au coronavirus.

Assez rapidement, six hommes ont su prendre les devants. Le Belge Laurenz Rex (Intermaché-Circus-Wanty) était accompagné de Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa), Filippo Magli (Bardiani), Alexander Konychev et Veljko Stojnic (Corratec). S’ils ont rapidement pris plusieurs minutes d’avance sur le peloton, les équipiers des principaux sprinteurs ont ensuite pris la chasse en main et stabilisaient l’écart autour de deux minutes.

Dans la descente de la deuxième côte, une grosse chute a entraîné plusieurs coureurs au sol dont Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) et Tao Geoghegan Hart (INEOS-Grenadiers). Si le Slovène a rapidement pu repartir grâce au vélo d’un de ses coéquipiers, le vainqueur du Giro 2020 n’a pas eu la même réussite. Resté de longues minutes au sol, il a dû renoncer et s’est fait embarquer en ambulance. Pris dans la chute, son coéquipier Pavel Sivakov a su repartir mais après de longues minutes d’attente. Dans la foulée, Oscar Rodriguez (Movistar) n’a pas su éviter un poteau et a également dû être évacué en ambulance. Ces abandons portaient alors à 36 le nombre de coureurs qui ne sont plus en course.

Après une période d’accalmie, l’écart a descendu, forçant certains membres de l’échappée à réaccélérer. Rex et Stojnic sont ensuite partis à deux à une trentaine de kilomètres de l’arrivée alors que les autres ont été repris par le peloton. Dix kilomètres plus tard, Rez a pris seul l’échappée et comptait une vingtaine de secondes d’avance à quinze kilomètres du but. Dans le peloton, les équipes Trek-Segafredo et Movistar faisaient le tempo pour Mads Pedersen et Fernando Gaviria.

Le Belge a finalement été repris à trois kilomètres du but avant que les sprinteurs ne s’expliquent dans l’emballage final. Pedersen a lancé de loin suivi par Mark Cavendish (Astana) mais c’est finalement Pascal Ackermann (UAE) qui s’est imposé et a résisté au retour en boulet de canon de Jonathan Milan (Bahrain-Victorious).

Au classement général, Thomas garde le rose mais perd un coéquipier majeur avec Geoghegan Hart alors que Sivakov a perdu sa place dans le top 10. Onzième au départ de l’étape, Laurens De Plus en profite donc pour remonter à la neuvième place.