Giro 2023 : 5200 mètres de dénivelé et le terrible Monte Bondone en finale pour la 16e étape

Après une éreintante quinzième étape de grosse montagne, les coureurs ne sont pas au bout de leurs peines et pédaleront de plus belle deux jours plus tard, le mardi 23 avril, pour une seizième étape encore plus longue, et au dénivelé encore plus sévère. La course relie la commune de Sabbio Chiese, dans le nord du pays, au sommet du Monte Bondone dans les Alpes, à côté de la ville de Trente. L'itinéraire est long de 208 kilomètres et monte et descend sur 5200 mètres de dénivelé. Ce ne sont pas moins de cinq ascensions catégorisées 1, 2 et 3 qui attendent les cyclistes ! Il traverseront deux régions de l'Italie : la Lombardie au départ, et le Trentin-Haut-Adige à l'arrivée.

La première ascension, de catégorie 1, commence au kilomètre 64,1. Elle emmènera les compétiteurs au kilomètre 76,8 à 1169 mètres d'altitude, au Passo di Santa Barbara, soit 12,7 kilomètres de pente moyenne supérieure à 8 %.

A peine arrivés au sommet, les coureurs emprunteront une raide descente jusqu'au au kilomètre 79,5. Ils enchaineront rapidement avec une nouvelle difficulté, de catégorie 3. Longue de 4,7 kilomètres, pentue d'environ 7 % avec un maximum à 12, elle culmine à 1253 mètres d'altitude au kilomètre 84,2, au Passo Bordala.

Montée, puis descente ! De 1253 à 200 mètres 19,3 kilomètres plus loin, au 103,5, dans la ville de Rovereto. De quoi reposer les cyclistes qui entameront dès lors la troisième ascension de la course. Une pente de catégorie 2 qui porte les cyclistes 632 mètres plus haut au kilomètre 116,4 dans le village de Matassone. Ca représente 12,9 kilomètres de côte à 5 %.

L'itinéraire se calmera alors momentanément jusqu'à la quatrième ascension catégorisée. Elle fera pédaler vers le haut les coureurs qui atteindront 1250 mètres au kilomètre 153,5 dans le village de Serrada : 17 kilomètres à 5,5 %.

La route descend ensuite à 200 mètres d'altitude au kilomètre 171,5. Là, l'étape reste plate sur 9,6 kilomètres, jusqu'au 181,1 à la commune d'Aldeno. C'est le début de la côte finale qui monte jusqu'à l'arrivée au sommet du terrible Monte Bondone, au kilomètre 203. Difficulté de catégorie 1, elle monte pendant 21,9 kilomètres sur des pentes de 6,8 % de moyenne, et un maximum à 15 % ! La route est en excellent état et relativement large.

La dernière ligne droite est sur une chaussée longue de 300 mètres.