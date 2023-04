Giro 2023 : 4 ascensions catégorisées et 2 boucles pour la 15e étape

Le dimanche 21 mai aura lieu la quinzième étape du Tour d’Italie 2023. La fin de la compétition approche. Et pourtant, cette quinzième longue de 195 kilomètres ne sera pas de tout repos. Elle sillonne les montagnes de la Lombardie, au nord de l’Italie, sur 3600 mètres de dénivelé. La course débute à Seregno, parcourt quelques kilomètres, fait deux boucles, et termine à Bergamo.

Les routes sont sinueuses, étroites mais bien revêtues. C’est une étape de montagne "urbaine". Quatre ascensions catégorisées se suivent.

La première commence au kilomètre 36. De catégorie 1, elle commence à 435 mètres d’altitude et monte jusqu’à 1336 mètres au kilomètre 46,3, au Valico di Valcava. A ce sommet, l’étape descend jusqu’au kilomètre 54,3.

Là, les coureurs bifurqueront vers la gauche et continueront la longue descente jusqu’au kilomètre 71,3 où ils tourneront à droite. Ils entameront à cet endroit la première boucle de la course. 5,5 kilomètres plus loin, au 76,8, les cyclistes iront tout droit, en direction de la deuxième ascension.

La pente, de catégorie 2, débute à Nembro à 324 mètres d’altitude, au kilomètre 87,3. Au 98,6, le peloton se trouvera à 946 mètres, à Selvino. L’étape descend 7,8 kilomètres (106,4) jusqu’à 583 mètres mais remonte de suite pour la troisième ascension du parcours, de catégorie 2. Les coureurs grimperont jusqu’à 946 mètres sur 4,9 kilomètres, et atteindront le Miragolo San Salvatore (111,3).

L’itinéraire descend ensuite jusqu’au kilomètre 129,9. Les coureurs se trouveront au même endroit que 58,6 kilomètres plus tôt, au 71,3. C’est la fin de la première boucle et le début de la deuxième. Les cyclistes prendront tout droit et emprunteront une deuxième fois la route. Là, ils ne continueront pas tout droit, mais tourneront à droite et passeront au-dessus de l’arrivée.

La route continue de légèrement descendre jusqu’au kilomètre 153,7 à 268 mètres d’altitude. Les coureurs se butteront à la quatrième ascension de l’étape. De catégorie 2, elle monte jusqu’au kilomètre 164,4 à 970 mètres, à Roncola Alta. La course descend alors jusqu’au kilomètre 166,7, un endroit que les cyclistes connaissent, puisqu’ils y sont passés au 54,3. Ils tourneront à droite et suivront la route descendante qu’ils ont empruntée plus tôt.