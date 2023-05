Giro 2023 – 21e étape : du plat, du plat et encore du plat

Comme le Tour de France, le Giro 2023 se terminera dans la capitale avec une étape très calme qui ne créera pas de différences. Les sprinteurs auront une dernière chance de s’illustrer alors que les coureurs du classement général devront seulement éviter une mauvaise chute.

126 kilomètres autour de Rome, c’est le programme qui attend les coureurs pour la 21e étape du Tour d’Italie. Une étape qui démarrera à Rome et qui y finira également. Après une quarantaine de kilomètres, le peloton ne quittera plus le centre de la ville éternelle et devra se farcir un circuit de 13,6 km à six reprises. Avec peu de virages au programme et une route en très bon état, le peloton n’aura pas de danger particulier à appréhender, pas mal les rares petits secteurs pavés.

La dernière ligne droite sera longue de 700 mètres et large de huit. Sa particularité est qu’elle est revêtue de sanpietrini, de petits pavés typiques de la ville. Rien à voir avec les classiques flandriennes mais cela devra tout de même est pris en compte par les coureurs.