Giro 2023, 20e étape : un contre-la-montre monstrueux, avec des pentes à 22%

Avant de disputer la 21e et dernière étape du Tour d’Italie 2023 à Rome, les coureurs s’affronteront le samedi 27 mai dans un contre-la-montre individuel exigeant. Long de 18,6 kilomètres sur 1050 mètres de dénivelé, la course aura lieu à l’extrême nord-est du pays, proche du tripoint Autriche-Italie-Slovénie, dans la région de Frioul-Vénétie Julienne. La course démarrera dans la commune de Tarvisio et se terminera au sommet du Monte Lussari. C’est la dernière étape de montagne de la compétition.

Le parcours ne présente pas de réelle difficulté au début. Il commence par 11 kilomètres sur une route plate ou en légère montée. A l’opposé, la deuxième partie est raide durant 8 kilomètres et commence après le pont sur le ruisseau Saisera, au kilomètre 11,1. Les coureurs auront la possibilité d’effectuer un changement de vélo au kilomètre 9,4 s’ils le souhaitent.

La montée du Monte Lussari est terriblement raide. L’itinéraire sillonne les bois en épingle à cheveux sur une route étroite. Les cinq premiers kilomètres de l’ascension penchent à 15,3% de moyenne, avec trois passages supérieurs à 17%, et un maximum à 22% ! La côte s’aplanit à 4% un petit instant pour se redresser fortement juste après, avec un deuxième pic à 22%. S’ensuit une petite descente à 8% puis un double virage qui mène aux 150 derniers mètres en montée à 16%. La ligne d’arrivée se situe au sanctuaire du Monte Lussari, au kilomètre 18,6.

Cette montée finale représente 7,5 kilomètres sur 889 mètres de dénivelé positif à 12,1% de moyenne.