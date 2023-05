Giro 2023, 18e étape : une mise en bouche montagneuse avant l'étape-reine (direct commenté 11h30)

Au lendemain d'une étape complètement plate, le Giro reprend un peu de hauteur pour une 18e étape qui s'annonce plus qu'intéressante. Intéressante parce qu'elle survient la veille de l'étape de tous les dangers, la 19e en direction des mythiques Trois Cimes de Lavaredo.

Les gros bras du peloton pourraient donc être tentés par une journée plus calme pour reposer les organismes, marqués par les efforts fournis jusque-là. Mais attention, ce 17e opus n'aura rien de "facile" et les organismes les plus éprouvés pourraient déjà y laisser quelques plumes.

Au programme de cette étape de moyenne montagne, une ascension de 1e catégorie en début d'étape (Passo della Crosetta) suivi d'un long faux-plat un peu casse-pattes puis d'un 2e col de 1e catégorie qui pourrait faire une nouvelle sélection dans le peloton (Forcella Cibiana et ses cinq ultimes kilomètres à 9,3% de moyenne).

Notons que le sommet du col est à 36 kilomètres de l'arrivée et sera suivi d'une longue descente puis d'une ascension, en deux temps, du Val Di Zoldo, théatre final de ce 17e opus.

Vous l'aurez compris, cette 17e étape, programmée la veille de l'étape- reine, a tout de l'étape piège. Ça monte, ça descend, ça remonte, puis ça redescend et ça risque surtout de faire mal aux guibolles. Attention aux plus fragiles...