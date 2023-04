Giro 2023, 18e étape : Pas un mètre de plat dans les 40 derniers kilomètres, dont une pente de 19%

Le jeudi 25 mai aura lieu la 18e étape de montagne du Tour d’Italie 2023. La course parcourt la région de Vénétie dans le nord du pays. Les coureurs partiront de la commune d’Ordezo et rejoindront la vallée de Val di Zoldo sur 161 kilomètres et 3700 mètres de dénivelé. Cinq difficultés attendent les coureurs, dont deux classées 1.

La première difficulté débute au kilomètre 28,3. Longue de 16 kilomètres, la monté classée 1 emmènera les coureurs au Passo Della Crosetta au kilomètre 40,8. C’est une côte d’environ 12,5 kilomètres à 7,1% de moyenne, avec un maximum à 11. 23,7 kilomètres de descente suivent ce sommet, jusqu’au kilomètre 63,1.

Là, une montée de 4e catégorie attendra les cyclistes. Elle les portera au kilomètre 68,3 dans le village de Pieve d’Alpago. Le parcours se stabilisera et empruntera les terrains piégeurs de la vallée de Piave jusqu’au kilomètre 126, à la commune de Venas di Cadore.

La course entre alors dans la vallée de Boite pour la troisième ascension de l’itinéraire, une montée de catégorie 1 qui grimpe en direction de Forcella Cibiana, au kilomètre 135,2. Elle mesure 10,6 kilomètres et penche à 7,8% de moyenne, avec deux maximums à 15%.