Giro 2023, 15e étape : un petit Tour de Lombardie, paradis des puncheurs ? (Direct commenté 11H55)

La 15e étape de ce Tour d'Italie 2023 devrait faire la part belle aux puncheurs. Ce 15e opus emmènera en effet le peloton de Seregno à Bergame sur un tracé, de moyenne montagne, long de 195km.

Au programme, quatre ascensions, dont la plus périlleuse, le Valico di Valcava (8% sur plus de 11km), après moins de 50km de course. Par la suite, le peloton devra se farcir trois autres cols, le Selvino (2e catégorie, 11,1km à 5,6% de moyenne), le Mirtagolo San Salvatore (5,2km à 7%) puis le Roncola Alta (10km à 6,7%), dont le sommet pointera à une petite trentaine de bornes de Bergame, ville d'arrivée. La fin de l'étape sera, elle, finalement marquée par le Colle Aperto, une montée empruntée par le Tour de Lombardie.

Certains observateurs n'hésitent d'ailleurs pas à comparer cette 15e étape à un mini Tour de Lombardie. Descentes techniques, cols casse-pattes, 4000m de dénivelé, à 24 heures de la 2e journée de repos, les cuisses pourraient donc chauffer une nouvelle fois. De quoi bousculer le général ? Fort possible. Les favoris vont devoir être vigilants.