Giro 2023, 12e étape : un peu de répit avant le début des choses (vraiment) sérieuses ?

Au lendemain de l'étape la plus longue de ce Giro, le peloton retrouve déjà les routes pour un 12e opus entre Bra et Rivoli. Au programme, 179 kilomètres plutôt accidentés, qui devraient favoriser les desseins des plus téméraires. Enfin téméraires, plutôt ceux qui oseront se dévoiler ce jour-là alors que, dès le lendemain, le Giro entre dans une dernière phase terrifiante avec une 13e étape dantesque vers Crans-Montana.

Le peloton pourrait donc utiliser cette 12e étape, plus abordable sur papier, pour récupérer et préparer, au mieux, la dernière partie de ce Giro 2023. Il y a donc de grandes chances que le peloton des favoris laisse filer et que l'échappée aille au bout. Des échappés qui devront sans doute ensuite se jouer la victoire dans le Colle Braida (9,8 km à 7,1%) placé à 28 kilomètres de l'arrivée.

Alors, vraie étape de transition ou opus casse-pattes qui va laisser quelques traces avant le début des choses... vraiment sérieuses ?