Giro 2023, 11e étape : bataille à venir entre sprinteurs et baroudeurs pour l’étape la plus longue du Tour d’Italie

Ce mercredi 17 mai, c’est la onzième étape du Giro, une étape qui pourrait profiter aux sprinteurs ou aux attaquants.

L’étape la plus longue de ce Giro 2023 attend les coureurs avec 219 kilomètres entre Camaiore et Torona. Une étape qui fonctionne vraiment par paliers.

Les 55 premiers kilomètres seront sans le moindre dénivelé et se termineront par un sprint intermédiaire, juste avant la première côte du jour : le Passo del Bracco. Une fois la descente effectuée, le peloton aura une trentaine de kilomètres à parcourir sur le plat avant d’attaquer la seconde ascension de troisième catégorie : le Colla di Boasi.

Une nouvelle fois, le peloton aura ensuite droit à une descente, moins pentue, jusqu’au deuxième sprint intermédiaire qui est également le pied de la dernière côte du jour : le Passo della Castagnola. Après, il n’y aura plus la moindre difficulté au programme et le peloton terminera même sur un long faux plat descendant.

Alors qu’une bonne partie de la course se déroulera sur des routes sinueuses et étroites, la route sera plus large et droite pour la dernière demi-heure de course. La ligne d’arrivée est d’ailleurs tracée à la fin d’une dernière ligne droite de 450 m de long et de 8 m de large.

Avec un tel profil, les attaquants pourraient avoir une vraie chance d’aller au bout même si les équipes de certains sprinteurs pourraient vouloir utiliser cette étape pour remplir leur armoire à bouquets.