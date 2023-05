Giro 2023 : 11 Belges devraient être au départ avec Evenepoel en chef de file et une grosse délégation Intermarché

Les sélections pour le Giro, qui commence le 6 mai prochain, commencent à tomber et les noms des Belges qui disputeront la course au maillot rose tombent petit à petit. Si l’on sait depuis longtemps que Remco Evenepoel sera la meilleure chance belge au départ du Giro, il ne sera pas notre seul compatriote au départ. Petit tour d’horizon des 11 Belges qui devraient être au départ. Toutes les équipes n’ayant pas encore dévoilé leur sélection définitive, la liste que nous vous présentons est encore susceptible de connaître quelques modifications.

Tous les regards seront donc tournés vers Remco Evenepoel qui tentera de remporter un deuxième grand tour après la Vuelta 2022. En grande forme, le champion du monde vient de remporter Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois consécutive. Le Belge semble donc prêt pour affronter Primoz Roglic et ses autres adversaires dans la course à la tunique rose. A ses côtés au sein de l’équipe Soudal – Quick Step, on devrait retrouver deux autres belges. Patrick Lefevere devrait en effet aligner Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke pour épauler le leader de la formation belge, comme ils l’avaient déjà fait sur la Vuelta.

Du côté de l’équipe Alpecin-Deceuninck, on devrait également retrouver un de nos représentants. Senne Leysen devrait en effet prendre le départ du Giro pour la troisième année consécutive. Il aura sans doute un rôle assez libre dans une équipe qui semble taillée pour jouer les victoires d’étape plutôt que le classement général. Même s’il sera sans doute cantonné à un rôle d’équipier puisque son meilleur résultat sur le Giro est une 44e place sur le chrono de la 21e étape en 2021.

Un homme qui a sa place assurée pour le Giro, c’est Laurent De Plus. L’équipe Ineos Grenadiers a en effet annoncé ses huit coureurs pour ce Tour d’Italie et le Belge sera présent pour épauler ses leaders Tao Geoghegan Hart, Thymen Arensman, Pavel Sivakov et Geraint Thomas. Ce sera le cinquième grand tour et le 3e Giro du coureur de 27 ans.

L’équipe Intermarché – Circus – Wanty devrait être le plus grand fournisseur de coureurs belges sur cette édition 2023, avec plus d’un tiers des coureurs noir-jaune-rouge. Rune Herregodts, Laurens Huys, Arne Marit et Laurenz Rex devraient en effet être alignés par la formation belge. Les quatre coureurs devraient découvrir le premier grand tour de leur carrière. Avec trois chronos au programme, Herregodts devrait pouvoir montrer ses qualités de rouleur. Bon grimpeur, Laurens Huys pourrait s’illustrer dans la montagne. Arne Marit pourrait, lui, être l’atout sprint d’Intermarché. Récent 9e de Paris-Roubaix, Laurenz Rex pourrait avoir une carte à jouer pour ramener une victoire d’étape.

Les deux derniers belges devraient être relégués au rôle d’équipier mais pourraient avoir une carte à jouer en cas de défaillance de l’homme qu’ils devront protéger. Harm Vanhoucke a été confirmé par le Team DSM et sera sans doute celui qui devra accompagner Andreas Leknessund dans la montagne. Otto Vergaerde devrait, lui, être au départ d’une équipe Trek – Segafredo qui a perdu son leader Giulio Ciccone avant même le départ du Giro. L’Italien, positif au covid, doit renoncer à son tour national. L’objectif sera sûrement d’aller chercher des victoires d’étape avec Bauke Mollema ou Mads Pedersen.