Giro 2023, 10e étape : une étape de transition après la journée de repos ? (direct commenté 12h20)

Après une journée de repos bien méritée et le choc de l'abandon de Remco Evenepoel, le peloton attaque la deuxième semaine avec une étape qui pourrait sourire aux baroudeurs. 196km entre Scandiano et Viareggio qui auront comme principale difficulté le Passo delle Radici, col de 2e catégorie, dont le sommet est cependant placé à plus de 100km de l’arrivée.

Dans leur traversée des Apennins toscans, les coureurs du Giro franchiront également le Monteperpoli juste après la descente du Passo delle Radici. Une montée courte de 4e catégorie située à plus de 70km de la ligne.

La suite de l’étape sera plus tranquille et pourrait permettre aux équipes des sprinteurs qui auraient réussi à passer les deux difficultés à bonne distance de s’organiser, à moins qu’un groupe conséquent d’échappés n’ait réussi à s’extraire et se joue la gagne le long du front de mer et l’arrivée à Viareggio.