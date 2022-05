Giro 2022 : une étape qui sent le soufre sur les pentes de l'Etna, gare à la défaillance !

Interrogé par nos soins avant le départ de ce Tour d’Italie, Sylvain Moniquet mettait déjà en exergue ce rendez-vous volcanique. "Je pense que cette première arrivée au sommet, sur les pentes de l’Etna, est ce qui fait "le plus peur" aux coureurs de ce Giro. Le jour de repos, la veille, étant un jour de voyage, on ne sait pas très bien comment seront les jambes. Aussi tôt dans la course, on ne sait pas non plus où en est notre condition. C’est un col de presque 30 km donc ça va être le premier lieu de rendez-vous", expliquait Sylvain Moniquet.

Au départ d’Avola, les coureurs vont d’abord visiter l’arrière-pays sicilien. Tout devrait ensuite se jouer dans les 30 derniers kilomètres, avec la montée de l’Etna. L’arrivée sera située à hauteur du refuge Sapienza (1892 m d’altitude), après 22,8 km d’ascension (sur une pente moyenne de 5,9%) et dans un décor de champs de lave. Ici, la difficulté réside plus dans la longueur que dans les pourcentages. D’autant qu’avant le pied, on dénombre une quinzaine de kilomètres, en montée mais non répertoriés.