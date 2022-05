Giro 2022 – Sylvain Moniquet : « J’essaierai de me glisser dans une ou deux belles échappées »

Après un premier Grand Tour bouclé la saison dernière au Tour d’Espagne, où il s’est classé à la 83ème place, Sylvain Moniquet débarque avec plus de certitudes pour aborder ce Giro. "Cette Vuelta m’a permis de gonfler mon moteur en enchaînant pendant trois semaines les étapes de plus de 200 kilomètres. J’ai directement senti la différence cette année dans une course comme Liège-Bastogne-Liège et son parcours de plus de 200 kilomètres." a-t-il glissé au micro de Jérôme Helguers.