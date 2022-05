Giro 2022 : suivez la 5e étape, les sprinteurs espèrent survivre au début d’étape (Direct commenté 11H45)

Deuxième et dernière journée en Sicile pour le peloton du Giro d’Italia ce mercredi. Au lendemain de l’étape de l’Etna qui a sacré Lennard Kämna et mis à nu les faiblesses de certains coureurs, c’est une étape plutôt favorable aux hommes rapides qui est annoncée avec 174km à parcourir entre Catania et Messina. Une 5e étape à suivre en direct commenté à partir de 10h45.