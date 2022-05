Giro 2022 : Simon Yates remporte le contre-la-montre devant Mathieu van der Poel qui conserve le rose

Il était parmi les favoris et il a relevé le défi, Simon Yates s’impose lors de la deuxième étape du Giro, le contre-la-montre à Budapest. Il s’empare de la deuxième place au classement général.

C’est un Belge, Harm Vanhoucke, qui s’est lancé le premier et a donné le " la " avec un chrono de 12'48''. Il se fait rapidement rattraper par Alex Dowsett, parti cinquième, qui est plus rapide de 23 secondes.

Le Britannique de chez Israel – Premier Tech reste un petit moment en tête du classement provisoire même s’il a eu un petit coup de chaud lors de l’arrivée de Lawson Craddock du Team BikeExchange – Jayco. Le champion des Etats-Unis du contre-la-montre a mis seulement deux dixièmes de seconde de plus que Dowsett. Un peu plus tard c’est le Néerlandais Jos Van Emden (Jumbo – Visma) qui le détrône en signant un chrono plus rapide de près de 4 secondes. Malheureusement pour lui son coéquipier Edoardo Affini (Jumbo – Visma) vient rapidement exploser le score avec un tour à 12 minutes et 10 secondes, soit 9 secondes en moins que Van Emden.

Alors qu’on aurait pu croire l’Italien intouchable, Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe), qui n’était pas dans la liste des favoris de la journée, devance finalement Edoardo Affini de 3 secondes en terminant en 12 minutes et 7 secondes ! Longuement en tête du classement provisoire, l’Allemand a eu une première frayeur avec Thymen Arensman (Team DSM), arrivé sur la ligne avec à peine une seconde de plus que lui. C’est finalement Matteo Sobrero qui passe devant avec 4 secondes de moins que le précédent détendeur de la première place. Il est très vite rattrapé par le très attendu Tom Dumoulin, lui-même dépassé en quelques secondes seulement par Simon Yates (BikeExchange – Jayco) avec un chrono de 11 minutes et 50 secondes, soit 5 secondes prises sur le coureur néerlandais de Jumbo – Visma. Le coureur britannique remporte la deuxième étape et se place deuxième au général.

Dernier lancé, Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix), détendeur du maillot rose après avoir remporté la première étape, arrive deuxième, 3 dixièmes de seconde derrière Simon Yates. Il garde sa place de leader.

Du côté des Belges c’est Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vynil Team) qui a le mieux performé, il obtient la 27e place. C’est le premier Belge du classement, suivi par Thomas de Gendt (Lotto Soudal) et Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert).