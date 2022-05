Giro 2022 : Sans les ténors, la course au maillot rose s’annonce imprévisible et très ouverte

On peut ensuite lister une série de prétendants car le Tour d’Italie est très souvent imprévisible et rempli de surprises. Romain Bardet (FRA, Team DSM) a changé mais il reste une référence. Tom Dumoulin (P-B, Jumbo-Visma) se cherche depuis ses années 2017 (victoire au Giro) et 2018 (2ème du Giro et 2ème du Tour de France). Est-ce que le 'Papillon de Maastricht' (surnom de DUmoulin) peut devenir phénix ? La formation BORA-Hansgrohe aligne un trio intéressant avec Wilco Kelderman (P-B), Emanuel Buchmann (ALL) et Jai Hindley (AUS). Mais est-ce suffisant pour revendiquer la victoire ? Quant à Alejandro Valverde (ESP, Movistar), oui il est vieillissant (42 ans) mais il a démontré à la Flèche Wallonne (2ème) qu’il savait toujours y faire.