Giro 2022 : Pourquoi les Grands Tours s’élancent-ils de l’étranger ?

Le parallèle peut rapidement être fait cette année avec le départ depuis la Hongrie de Viktor Orban. Pour obtenir La "Grande Partenza" depuis sa capitale, le gouvernement hongrois aurait déboursé plus de 25 millions d’euros. Le Premier ministre fraîchement réélu fait du sport son fer de lance pour redorer l’image de son pays, et la liste des compétitions sportives qui auront lieu en Hongrie ne cesse de s’allonger. Du côté de RCS Sport, l’organisateur du Giro, on se réjouit : "Trois étapes, deux pour les sprinteurs et un contre-la-montre, qui vont souligner la beauté de la Hongrie et du Giro grâce aux images diffusées dans plus de 200 pays".