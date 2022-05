Mathieu Van der Poel participe, dès vendredi, au premier Tour d’Italie de sa carrière. Le Néerlandais aborde ce Giro avec ambitions et le premier maillot rose dans le viseur.

Mathieu Van der Poel a dévoilé ses envies et objectifs pour le prochain Tour d’Italie lors d’une vidéoconférence de presse. Le champion néerlandais, leader de la formation belge Alpecin-Fenix, sait notamment que le profil pour puncheur de la 1ère étape convient à ses qualités. "Oui, c’est vrai. Les pourcentages ne sont pas trop élevés, ce n’est pas trop raide. Mais du coup, ce sera peut-être difficile d’attaquer ou de lâcher les purs sprinteurs comme Caleb Ewan. Mais on va voir comment la course se déroule et ce que l’on peut faire", a confié MVDP.

"Aller chercher le rose ne sera pas évident, c’est certain. J’aimerais le faire mais mes envies de rose sont moindres que pour le maillot jaune du Tour l’an dernier. C’est logique, en France il y avait une plus forte symbolique. Après, n’oublions pas que sur la Grande Boucle, je suis allé chercher ce maillot jaune là où on m’attendait moins. La 1ère étape était soi-disant taillée pour moi mais finalement je l’ai pris plus tard, à Mûr-De-Bretagne".