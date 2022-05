Giro 2022 : les classements finaux, Hindley voit la vie en Rose, Nibali termine 4e pour son dernier Giro

Retrouvez ci-dessous tous les classements (étape, général, jeunes, montagne, points) au terme de la 21e et dernière étape du Giro d’Italia 2022. L’Australie figure désormais au palmarès du Giro après le succès de Jai Hindley dans la 105e édition de la course créée en 1909, six ans après le Tour de France.

La victoire d’étape dans le contre-la-montre est revenue à Matteo Sobrero. Cette dernière étape n’aura cependant rien changé au classement général qui a vu l’Australien Jay Hindley remporté son premier Giro devant Richard Carapaz qui a connu une défaillance ce samedi.

A noter aussi que c’était le dernier Giro de Vincenzo Nibali qui termine ce tour à une belle 4e place finale.