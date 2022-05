Giro 2022 – les classements de la 14e étape : Richard Carapaz s’empare du maillot rose

Retrouvez les classements (étape et général) après la 14e étape du Tour d’Italie entre Santena et Turin. Au terme d’une étape dantesque, c’est le Britannique Simon Yates (BikeExchange-Jayco) qui s’est imposé en solitaire devant Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) et Richard Carapaz (INEOS Grenadiers).

L’Equatorien réalise d’ailleurs la belle opération de la journée. Leader du Giro avant cette 14e étape, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) a complètement explosé et a franchi la ligne d’arrivée avec 4'25'' de retard sur Yates. Tout profit pour Carapaz qui s’empare du maillot rose pour la première fois.

Au classement général, le coureur de la formation INEOS Grenadiers compte 7 secondes d’avance sur l’Australien Hindley et 30'' sur le Portugais Joao Almeida.