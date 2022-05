Giro 2022 - les classements de la 13e étape : Arnaud Démare voit triple, Juan Pedro Lopez toujours leader du général

Retrouvez les classements (étape et général) après la 13e étape du Tour d'Italie entre Sanremo et Cuneo. C'est Arnaud Démare (Groupama-FDJ) qui s'est adjugé l'étape du jour. Il a devancé au sprint l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl). Le Français brille sur ce Giro, signant son troisième succès après avoir remporté les 5e et 6e étapes à Messine et Scalea.

Au général, statu quo dans le top 3. L'Espagnol Juan Pedro Lopez conserve la tête avec 12 secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) et le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Samedi, la 14e étape reliera Santena à Turin sur la distance de 147 km.