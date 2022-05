Giro 2022 : Les classements après la quatrième étape et la victoire de Kämna, López en rose

L’Allemand Lennard Kämna a remporté la quatrième étape du Giro. Sur les pentes de l’Etna, il a devancé Juan Pedro López qui en profite pour s’emparer du maillot rose puisque Mathieu Van der Poel a rapidement été lâché au peloton.

Présents eux aussi dans l’échappée matinale, les Belges Sylvain Moniquet et Mauri Vansevenant terminent 4ème et 5ème. Dans le groupe des favoris, pas vraiment de spectacle et de bagarre. Mais certains ont connu la défaillance, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali et Guillaume Martin perdent beaucoup de temps et, du coup, toutes leurs ambitions de classement général sur ce Tour d’Italie.