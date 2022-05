Giro 2022 : les classements après la deuxième étape

La deuxième étape du Giro d’Italie a offert un beau spectacle grâce à un contre-la-montre individuel remporté par Simon Yates. Il a fait le tour de la capitale hongroise en 11 minutes et 50 secondes. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) et Tom Dumoulin (Team Jumbo Visma) le suivent de peu avec des temps respectifs de 11'53'' et 11'55''.

Cette étape, longue de 9,2 kilomètres a chamboulé le classement général puisque Biniam Girmay (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), deuxième la veille, et Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), troisième la veille, se retrouvent à la 19e et 9e place. Elle a été plus bénéfique pour Tom Dumoulin et Ben Tullet (Ineos Grenadiers) qui rentrent tous les deux dans le top 5 grâce à leurs performances du jour. Wilco Kelderman (Bora - Hansgrohe), cinquième la veille, se stabilise à la quatrième place. Mathieu van der Poel, arrivé en deuxième position, conserve son maillot rose.

Ce dimanche, pour la troisième étape et la dernière en Hongrie, les coureurs vont relier Kaposvar à Balatonfüred et parcourir 201 kilomètres.