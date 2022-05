Giro 2022 – les classements après la 17e étape : les écarts se creusent derrière Carapaz et Hindley

La 17e étape du Giro a tenu toutes ses promesses. Si la victoire s’est jouée entre les membres de l’échappée, les favoris n’en étaient pas en reste.

Les deux premiers du général, Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) étaient les deux premiers à franchir la ligne parmi les leaders du Giro, de quoi leur permettre de gagner de temps sur tous leurs concurrents dont Joao Almeida (UAE Team Emirates) qui a perdu un peu plus d’une minute, ce qui le force à laisser sa place sur le podium à Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

D’autres coureurs ont perdu pas mal de temps comme Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) qui en a perdu plus de deux minutes et Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) plus de sept.