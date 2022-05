Giro 2022 – les classements après la 16e étape : Carapaz conserve le maillot rose, Hirt intègre le top 10

Retrouvez tous les classements au terme de la 16e étape du Tour d’Italie, remportée par le coureur de l’équipe belge Intermarché-Wanty Gobert Jan Hirt mardi, entre Salo et Aprica. Le Tchèque a dompté l’étape-reine des Alpes et s’est imposé en solitaire devant le Néerlandais Thymen Arensman (DSM) et l’Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe), qui revient à 3 secondes du maillot rose Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers), quatrième lors la 16e étape.

Au général, le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) reste 3e avec 44 secondes de retard sur l’Equatorien. L’Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et l’Italien Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) complètent le top 5. Avec son succès, Hirt intègre le top 10.