Giro 2022 : les classements après la 15e étape, Carapaz grappille 2 secondes, Martin à nouveau dans le top 10

Retrouvez tous les classements au terme de la 15e étape du Tour d'Italie, remportée par Giulio Ciccone dimanche, entre Rivarolo Canavese et Cogne (177 km). L'Italien de la formation Trek-Segrafredo s'est isolé en tête à un peu moins de vingt kilomètres de l'arrivée en profitant des plus forts pourcentages au début de la longue et dernière ascension.

Le Colombien Santiago Buitrago (Barhain-Victorious) a pris la 2e place à 1:31. La 3e place du podium est revenue à l'Espagnol Antonio Perdrero (Movistar) à 2:19. Le Britannique Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) a fini 4e à 3:09 et le Néerlandais Martijn Tusveld (DSM) a complété le top 5 à 4:36.

L'Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), arrivé 13e avec 2 secondes d'avance sur le peloton de tous les favoris a conservé le maillot rose de leader qu'il avait endossé samedi. Il compte désormais 9 secondes d'avance sur l'Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe) et 30 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates).