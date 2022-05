Giro 2022 : Lennard Kamna s’impose sur l’Etna, le maillot rose pour Juan Pedro López, Moniquet 4ème et Vansevenant 5ème

Pendant ce temps, au peloton, l’Etna fait des dégâts. Tom Dumoulin (P-B, Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (ITA, Astana) et Guillaume Martin (FRA, Cofidis) sont distancés.

À l’avant, Kämna et López discutent et semblent trouver un 'arrangement'. L’étape pour le coureur BORA-hansgrohe et le maillot rose pour l’Espagnol. Confirmation au moment de passer la ligne puisque l’Allemand s’impose et López enfile le rose. Rein Taaramäe termine 3ème à 34 secondes. Un duo belge prend les 4ème et 5ème places, Sylvain Moniquet devant un Mauri Vansevenant qui a rêvé du maillot rose mais qui a coincé.

Le peloton des favoris coupe la ligne à 2'37''. Pas de réelle bagarre, la faute à un vent de face très présent, mais certains (Dumoulin, Nibali ou Martin) ont déjà perdu le Giro.

Ce mercredi, le Tour d’Italie reste encore en Sicile pour la 5ème étape avec 174 km entre Catane et Messine. Une longue difficulté (19,5 km à 4%) est au menu, mais elle est située à 100 km de l’arrivée.