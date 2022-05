Giro 2022 : La course revient sur le Passo del Bocco, là où Wouter Weylandt a perdu la vie en 2011

Depuis ce dramatique accident, les organisateurs du Giro ont décidé de ne plus attribuer le dossard 108. Ainsi, cette année, Samuele Rivi (ITA, EOLO-Kometa) porte le 107 et son équipier suivant, Diego Rosa (ITA, EOLO-Kometa) est lui identifié comme le 109.

Ce jeudi, la 12ème et plus longue étape (204 km) de ce Tour d’Italie va à nouveau emmener le peloton sur ce Passo del Bocco. Une première depuis 2011. La montée sera franchie après un peu plus de 90 km et ne devrait avoir aucune incidence sur le déroulement de la course. Ensuite les coureurs basculeront dans la descente et passeront, très vite, à l’endroit exact (à hauteur du km 110, soit à 95 km de l’arrivée) où Wouter Weylandt a perdu la vie. Sur place, une plaque avec son nom est moulée dans le muret qui jonche la route et autour, des cyclotouristes ont accroché des maillots en tout genre.