Giro 2022 : l’Erythréen Tesfatsion part tout droit dans un virage et fait un 'soleil' dans les orties

Le coureur de l’équipe Drone-Hopper était issu de l’échappée matinale et était parvenu à garder la roue de Diego Rosa dans l’avant-dernière ascension du jour qui précédait le terrible Blockhaus. En difficulté dans la descente du Passo Lanciano, le jeune grimpeur de 22 ans a complètement manqué un virage et n’est pas parvenu à freiner. Résutat : un tout droit et un 'soleil' pour terminer sa course dans la végétation.

Finalement plus de peur que de mal pour Tesfatsion qui a fini par se relever et reprendre l’épreuve, renonçant toutefois à ses rêves de victoire d’étape.