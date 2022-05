Giro 2022 : Koen Bouwman s’impose dans la septième étape, Juan Pedro Lopez conserve le rose

Koen Bouwman a remporté la septième étape du tour d’Italie 2022. Dans un tracé favorable aux baroudeurs, où les leaders ont laissé l’échappée se disputer la victoire finale, quatre hommes ont réussi à mener leur escapade jusqu’au bout. Bauke Mollema (Trek Segafredo), Koen Bouwman et Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) et Davide Formolo (UAE) se sont livrés une bagarre âpre pour décrocher la victoire. Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, s’est mis à plat ventre dans les derniers kilomètres pour offrir une voie royale à son coéquipier Koen Bouwman.

Le final de l’étape était particulièrement sélectif, avec un mur à plus de 13% dans les derniers mètres. C’est là-dedans que la puissance de Bouwman s’est exprimée. Le Néerlandais s’impose devant Mollema et Formolo, alors que Dumoulin a pu contempler de loin la victoire de son équipier, tout en décrochant la quatrième place. Bouwman, qui remporte sa première victoire sur un Grand Tour, a réagi au micro d’Eurosport. "Nos gars pour le classement général ont perdu du temps dans ce début de Tour d’Italie, dont Tom, qui m’a incroyablement accompagné aujourd’hui. Tobias Foss va encore essayer le classement général, mais on a déjà atteint notre premier objectif avec cette victoire. C’est incroyable."

Juan Pedro Lopez, qui a passé la journée au chaud dans le peloton, a conservé son maillot rose de leader.