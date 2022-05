Giro 2022 : Jai Hindley, le retour du boomerang australien

Hindley a frappé un premier coup en remportant la 9ème étape du Blockhaus. Depuis, Jai est plus discret et à l’affût. Il semble attendre son heure. Très bien entouré par un collectif BORA-hansgrohe qui semble même plus fort que les INEOS Grenadiers, le coureur de 26 ans reste au chaud mais va devoir sortir, et creuser des écarts, s’il ne veut pas revivre l’épisode de 2020. Car le contre-la-montre n’est pas sa spécialité.

Samedi dernier, dans les rues de Turin, Hindley et les BORA ont secoué une première fois le cocotier et tiré quelques enseignements. "C’était une journée et une course vraiment folle. Nous avons pris le contrôle très tôt car nous voulions secouer le classement. Carapaz a vraiment tiré la tronche, il n’avait pas l’air très frais. Mais quand il a attaqué, la route était encore longue, avec encore une montée, alors je suis resté calme et patient. J’ai pu économiser de l’énergie pour pouvoir faire le maximum dans la dernière ascension. J’ai pu y aller avec Vincenzo Nibali, nous avons collaboré pour revenir sur Carapaz", expliquait Jai Hindley après la 14ème étape.

Avant de commencer cette dernière semaine, l’Australien est bien installé dans la lutte pour la victoire finale. Reste pour lui à trouver les clés pour ne pas revivre le triste dénouement de 2020 et ainsi éviter une deuxième défaite dans les derniers instants.