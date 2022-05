Giro 2022 : Du bouchon de l'abandon à l'accélération de Hindley, les 5 moments forts du Tour d'Italie

La 21ème et dernière étape a probablement constitué un moment fort dans le Giro de Mathieu Van der Poel. Au moment de boucler pour la première fois un grand tour, le champion néerlandais a constaté qu’il avait encore des réserves et pouvait encore 'claquer' un résultat au bout de trois semaines de course. Van der Poel s’est classé troisième du chrono final et ça, ce n’est pas rien.

Avant cela, Mathieu a eu la bougeotte. Il a d’abord levé les bras et empoché le premier maillot rose et s’est incliné de justesse derrière Biniam Girmay dans la 10ème étape. Entre les coups, le Néerlandais s’est glissé cinq fois dans l’échappée pour totaliser près de 600 km à l’avant de la course.

Il quitte la botte avec cinq TOP 10 et pas mal de réponses positives et encourageantes quant à ce qu’il est capable de faire sur un grand tour. Entre un débat sur la présence de l’ananas dans une pizza, le pouce levé vers Girmay et l’ambiance dans les cols, Mathieu Van der Poel s’est amusé sur son vélo et ça, on le sait, c’est très important pour lui.