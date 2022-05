Giro 2022 : Dries De Bondt généreux pendant l'effort ... et après

Malgré une étape éreintante et de longues minutes passées aux interviews, le coureur belge Dries De Bondt a fait preuve de sympathie sur le Giro en faisant demi-tour pour quelques fans de cyclisme.

Dries De Bondt a vécu une journée chargée, mercredi, sur la 11ème étape du Giro. Alors que l’échappée matinale a été très rapidement reprise (à 90 km de l’arrivée), le champion de Belgique 2020 est sorti du peloton à un peu plus de 50 km de l’arrivée et a tenté l’aventure en solitaire. Une mission qui semblait kamikaze mais De Bondt a donné du fil à retordre au peloton. Les équipiers des sprinteurs se sont arrachés pour le reprendre finalement, in extremis, à 1.200 mètres de la ligne.