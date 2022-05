Giro 2022 : Comme Evenepoel, Lopez est passé du foot au vélo : "Je pesais 10 kg de plus, mon père avait un vélo..."

Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) est depuis mardi le leader du Giro. Le coureur espagnol a endossé le maillot rose, en terminant deuxième de la quatrième étape sur l’Etna, une étape remportée par Lennard Kamna.

L’Andalou de 24 ans est un fan absolu du Betis Seville. Comme Remco Evenepoel, Lopez rêvait de devenir footballeur pro. Si Remco a dû renoncer à une carrière de footballeur à cause d’une blessure, pour Juan Pedro le glissement vers le cyclisme s’est fait pour d’autres raisons : "Je pesais 10 kg de plus qu’aujourd’hui et mon père avait un vélo. Il m’a dit d’aller rouler en affirmant que cela me permettrait de perdre du poids. Et c’est grâce à cela que je suis aujourd’hui en rose sur le Tour d’Italie".