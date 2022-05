Giro 2022 : Ciccone émerge de l’échappée à Cogne et sauve son Giro, Carapaz reste en rose

Ereintés par la spectaculaire étape de samedi à Turin, les favoris de ce Giro se sont tenus à carreau pour cette dernière étape de la deuxième semaine. L’équipe Ineos de Richard Carapaz a roulé au train dans les Cols de Pila et de Verrogne. Aucun dégât à signaler même si l’équipe UAE Emirates de Joao Almeida avait tenté de hausser le rythme pendant quelques hectomètres.

Seul Guillaume Martin 12e du général à près de 10 minutes de Carapaz a osé attaquer dans Verrogne. Le Français a été récompensé de son effort. Il a franchi la ligne avec 6 : 06 de retard sur Ciccone et a récupéré 1 : 42 sur le peloton. Il réintègre donc le top 10.

Au classement général, Carapaz grappille deux secondes sur ses adversaires grâce à son sprint final. Il compte désormais 9 secondes d'avance su Jai Hindey et 32 sur Joao Almeida.

Lundi, le peloton observera son 3e et dernier jour de repos avant une dernière semaine qui s'annonce très difficile. Mardi, la 16e étape reliera Salo à Aprica sur 202 km. Une des étapes les plus exigeantes de ce Giro avec le Goletto di Cadino (19 km à 6,2%), le terrible Passo del Mortirolo (12,7 km à 7,7%), Teglio (5,1 km à 8,7%) et le Valico di Santa Cristina (12,7km à 8,1%).