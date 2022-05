Giro 2022 : Caleb Ewan quitte le Tour d’Italie sans victoire

La formation Lotto Soudal a annoncé ce jeudi matin que Caleb Ewan ne prendrait pas le départ de la 12ème étape du Giro. Le sprinteur australien va maintenant préparer le Tour de France.

Caleb Ewan ne prendra pas le départ de la 12ème étape du Giro ce jeudi matin. L’équipe Lotto Soudal a annoncé le retrait de l’Australien. Après Biniam Girmay (pour d’autres raisons), voici un autre sprinteur qui quitte le Tour d’Italie.

La suite du programme va permettre aux grimpeurs de s’exprimer, alors pour les coureurs rapides comme Ewan, les occasions de s’illustrer vont maintenant se faire très rares. Dans son communiqué, la formation belge explique que ce départ d’Ewan dans le courant de la deuxième semaine de course était prévu.

Caleb Ewan va maintenant prendre un peu de repos et préparera ensuite son prochain objectif, le Tour de France. Il quitte le Giro avec un goût amer puisqu’il n’est parvenu à décrocher une victoire d’étape. Ewan avait chuté dans la première étape derrière Mathieu Van der Poel et Biniam Girmay. Il s’était classé 8ème du premier sprint massif lors de la 3ème étape remportée par Mark Cavendish, 2ème derrière Arnaud Démare lors de la 5ème étape et 5ème de la 11ème étape enlevée par Alberto Dainese. L’équipe Lotto Soudal a remporté une étape sur ce Giro grâce à Thomas De Gendt.