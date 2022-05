Giro 2022 : Biniam Girmay abandonne après avoir reçu un bouchon de Prosecco dans l'œil

Le sprint fut mémorable, la victoire historique, pour le podium on repassera. Biniam Girmay a reçu le bouchon de sa bouteille en plein dans l’œil. La violence du choc a été terrible, le coureur de l’équipe wallonne semblait ne plus rien voir de l’œil gauche pendant plusieurs minutes.

Le coureur d’Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, a même brossé les interviews d’après-course et la conférence de presse. L’Erythréen a filé directement à l’hôpital, pour subir des examens de contrôle.

Des examens qui ont révélé "une hémorragie dans la chambre antérieure de l’œil gauche de Biniam Girmay", a fait savoir son équipe dans une communiqué. "L'évolution de sa blessure va dans le bon sens et sera suivie de près par une équipe médicale dans les prochains jours. Dans le but de minimiser le risque d'expansion hémorragique et de pression intraoculaire, il est fortement recommandé d'éviter les activités intensives."

Girmay s'est exprimé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux mercredi matin. Il a d'abord tenu à remercier ses équipiers pour le travail réalisé mardi. Il a ensuite expliqué que son œil avait besoin de "repos" avant de prendre congé en donnant rendez-vous à plus tard à ses supporters.