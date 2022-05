Giro 2022 – Analyse détaillée du parcours : la Hongrie, des pentes à 20% et une étape reine à plus de 2.000m à la veille de l’arrivée

Après les efforts du Blockhaus, le peloton observera une deuxième journée de repos. La reprise se fera de Pescara, avec 196 km jusque Jesi. Une 10ème étape divisée en deux temps : une première partie toute plate et une seconde accidentée qui pourrait favoriser les attaques. Le lendemain, à Reggio Emilia, les sprinteurs seront de retour. Avec moins de 500 mètres de dénivelé positif sur les 203 km, difficile d’imaginer un autre scénario que celui du sprint massif.

Les 12ème et 13ème étapes (avec un départ depuis Sanremo) serviront de transition pour amener la caravane vers un week-end montagneux. L’émotion sera particulièrement au rendez-vous dans la 12ème étape puisque le peloton passera par le Passo del Bocco, là où le coureur belge Wouter Weylandt avait perdu la vie en 2011.

Le samedi 21 mai, la 14ème étape arrivera à Turin, après 3000 m de dénivelé positif et 147 km très nerveux. Le final se disputera une nouvelle fois en circuit. Deux tours d’une boucle de 36.4 km. Routes sinueuses et pentes maximales de 20% annoncées, spectacle garanti. Le dimanche, place à une étape de montagne plus traditionnelle entre Rivarolo Canavese et Cogne. Tout se jouera dans les 80 derniers kilomètres avec trois cols à gravir, vers Pila, Verrogne et Cogne, et 46 km d’ascension (!).